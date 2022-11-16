СБУ разоблачила коллаборантку, вербовавшую кадры в Балаклее

Сотрудники СБУ установили, что 55-летняя жительница Балаклеи добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупационными войсками. В июне она приняла предложение врага и возглавила отдел кадрового обеспечения при оккупационной "администрации" захватчиков.

"С июня по сентябрь злоумышленница выполняла обязанности, предусмотренные трудовым договором, который она подписала с незаконно назначенным главой временной гражданской администрации на оккупированной территории Балаклейской ОТГ. По данным следствия вражеская пособница руководила деятельностью отдела, принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, принимала сотрудников на работу во временную гражданскую администрацию г. Балаклея", - говорится в сообщении СБУ.

Коллаборантку выявили и задержали во время оперативных действий в деоккупированных районах Харьковской области. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.