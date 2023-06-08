СБУ викрила у Києві цех з виробництва фальшивих документів

Правоохоронці викрили у Києві підпільний цех. Організатор схеми виробляв та продавав фальшиві документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Організатором незаконного бізнесу був столичний підприємець. Він пропонував "клієнтам" придбати фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та акти права власності на землю. Також аферист продавав підроблені дипломи про вищу освіту.

Зловмисник продавав свої послуги через Darknet. Вартість таких "документів" була від 300 до 7 тисяч доларів. Сума залежала від складності та терміну виготовлення.

Обороти підпільного цеха сягали до 50 і більше "документів". Головними "клієнтами" були ухилянти та хакери.

Шахрай облаштував офіс в орендованій квартирі. Там знайшли інструменти та обладнання, мобільні телефони та комп’ютери з доказами.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 199 та ч. 3 ст. 358 ККУ. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Фото: у Києві викрили цех з виробництва фальшивих документів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила, що викрила нові схеми, за допомогою яких ухилянти незаконно виїжджали до країн ЄС.

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