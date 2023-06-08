СБУ разоблачила в Киеве цех по производству фальшивых документов

Правоохранители разоблачили в Киеве подпольный цех. Организатор схемы изготавливал и продавал фальшивые документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организатором незаконного бизнеса являлся столичный предприниматель. Он предлагал "клиентам" приобрести фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств и акты права собственности на землю. Также аферист продавал поддельные дипломы о высшем образовании.

Злоумышленник продавал свои услуги через Darknet. Стоимость таких "документов" была от 300 до 7 тысяч долларов. Сумма зависела от сложности и срока производства.

Обороты подпольного цеха достигали 50 и более "документов". Главными "клиентами" были уклонисты и хакеры.

Мошенник обустроил офис в съемной квартире. Там нашли инструменты и оборудование, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами.

Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 199 и ч. 3 ст. 358 УКУ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: в Киеве разоблачили цех по производству фальшивых документов (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ сообщила, что разоблачила новые схемы, с помощью которых уклонисты незаконно выезжали в страны ЕС.

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