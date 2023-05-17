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СБУ викрила низку схем втечі ухилянтів за кордон

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Середа 17 травня 2023 16:27
СБУ викрила низку схем втечі ухилянтів за кордон Фото: СБУ викрила низку схем втечі ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки України викрили ще 3 схеми нелегального виїзду за кордон. Серед "клієнтів" були й росіяни, які намагались потрапити до Європейського союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів.Вартість таких «послуг» становила до 5 тисячі доларів з однієї особи", - пише пресслужба.

Львівська область

Затримано 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. До нього також звертались росіяни, які а початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу.

Запоріжжя

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника Служби, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку", - додає СБУ.

Співробітник СБУ, якому пропонували "хабар", доповів про випадок керівництву після чого зловмисника було затримано.

Рівненська область

"Нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів", - пише пресслужба.

Фото: СБУ викрила низку схем втечі ухилянтів за кордон (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львівській області тим часом викрили зрадника, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости та заводи в регіоні.

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