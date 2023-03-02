СБУ викрила двох жителів Херсона, які працювали на окупантів

За інформацією правоохоронців, двоє жителів Херсона погодились на співпрацю з окупантами і добровільно обійняли посади у так званому "Головному управлінні міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

Вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації Херсонської області.

Як повідомляється, наразі злочинці переховуються від правосуддя на лівому березі Дніпра. СБУ знає про їх місце перебування і вживає заходів для притягнення до відповідальності.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, від 10 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади та конфіскація майна.