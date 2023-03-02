СБУ разоблачила двух жителей Херсона, которые работали на оккупантов

По информации правоохранителей, два жителя Херсона согласились на сотрудничество с оккупантами и добровольно заняли должности в так называемом "Главном управлении министерства внутренних дел Херсонской области".

Они выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации Херсонской области.

Как сообщается, преступники скрываются от правосудия на левом берегу Днепра. СБУ знает об их местонахождении и принимает меры по привлечению к ответственности.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, от 10 до 15 лет лишения права занимать определенные должности и конфискацию имущества.