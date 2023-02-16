У Херсоні затримали поплічника РФ, який ремонтував тепловози окупантів

Служба безпеки України затримала у Херсоні колишнього керівника залізничного цеху Росії, який ремонтував тепловози окупаційних ешелонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зловмисником виявився мешканець Херсону, який на початку повномасштабної агресії підтримав РФ. Після захоплення міста він запропонував окупантам свою допомогу та добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Там зрадника призначили керівником підрозділу технічного відділу у створеному росіянами "державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця". За вказівками Кремля ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки РФ до окупованих районів півдня України.

Зазначається, що "посадовець" відповідав за ремонт тепловозів та іншого рухомого складу російських окупаційних ешелонів.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила ще трьох інформаторів РФ, що збирали дані про місця дислокації ЗСУ у Донецькій області.

Окрім того, у Слов'янську затримали ворожого агента, який збирав розвіддані про українських військових та хотів вступити до лав окупаційних військ.

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