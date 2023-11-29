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СБУ викрила ділків, які намагались продати злочинцям "трофейну" зброю росіян

Фото: СБУ викрила ділків, які намагались продати злочинцям "трофейну" зброю росіян (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито двох ділків, які планували продати російську "трофейну" зброю, а також вибухівку злочинцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Рівненська область 

Затримано торгівця "трофейною" зброєю, яку він отримав через зв'язки з місць колишніх боїв у звільнених районах на сході та півдні України.

"Одержані зразки російського озброєння він зберігав за місцем постійного проживання, а доставку "товару" потенційним покупцям здійснював на власному авто", - пише СБУ. 

Під час обшуків було вилучено: 

  • автомат Калашникова АК-12;
  • 4 гранати типу Ф-1, РГО та РГН;
  • понад пів тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Прикарпаття 

Мешканець Коломиї намагався продати криміналітету три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями. 

"Крім того, під час обшуків у зловмисника виявлено майже 50 м детонуючого шнура з вибухівкою, бойові гранати, глушники до стрілецької зброї та бронебійні боєприпаси", - додає СБУ. 

Увесь арсенал затриманий зберігав у схроні, який облаштував у недобудованій споруді поблизу приватного будинку одного зі своїх родичів.

 

Фото: СБУ викрила ділків, які намагались продати злочинцям "трофейну" зброю росіян (t.me/SBUkr)

Що загрожує затриманим 

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України  - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала агентку російського ГРУ, яка скоригувала десятки "шахедів" по Одесі.

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