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СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян

Фото: СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачены двое дельцов, которые планировали продать российское "трофейное" оружие, а также взрывчатку преступникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ровенская область 

Задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получил через связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.

"Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту постоянного проживания, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто", - пишет СБУ. 

Во время обысков были изъяты: 

  • автомат Калашникова АК-12;
  • 4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН;
  • более полтысячи патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Прикарпатье 

Житель Коломыи пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами. 

"Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено почти 50 м детонирующего шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы", - добавляет СБУ. 

Весь арсенал задержанный хранил в тайнике, который обустроил в недостроенной постройке вблизи частного дома одного из своих родственников.

 

Фото: СБУ разоблачила дельцов, пытавшихся продать преступникам "трофейное" оружие россиян (t.me/SBUkr)

Что грозит задержанным 

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала агентку российского ГРУ, скорректировавшую десятки "шахедов" по Одессе.

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