UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом

Фото: СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кропивницькому викрито злочинне угруповання рекетирів, яке очолював місцевий депутат міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Служби безпеки України.

Під керівництво депутата міськради, злочинці "вибивали" 92 тисячі доларів з місцевого підприємця, який мав спільний бізнес з вищезгаданим депутатом. Потерпілий повинен був передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу. 

Депутата було затримано  в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини". Також СБУ задокументувала факт отримання першого "траншу". 

Згідно з даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

Фото: СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом (t.me/SBUkr)

"За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства", - пише пресслужба. 

Під час обшуків у депутата було виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Ватажку банди було повідомлено про підозру за  ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом провела обшуки у колишнього нардепа з забороненої "Партії регіонів", який причетний до схеми відмивання грошей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниКропивницький