Під керівництво депутата міськради, злочинці "вибивали" 92 тисячі доларів з місцевого підприємця, який мав спільний бізнес з вищезгаданим депутатом. Потерпілий повинен був передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу.

Депутата було затримано в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини". Також СБУ задокументувала факт отримання першого "траншу".

Згідно з даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

Фото: СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом (t.me/SBUkr)

"За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства", - пише пресслужба.

Під час обшуків у депутата було виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Ватажку банди було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.