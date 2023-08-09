СБУ разоблачила депутата Кропивницкого горсовета, который занимался рэкетом

В Кропивницком разоблачена преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял местный депутат городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала Службы безопасности Украины.
Под руководство депутата горсовета, преступники "выбивали" 92 тысячи долларов из местного предпринимателя, который имел общий бизнес с вышеупомянутым депутатом. Потерпевший должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга.
Депутат был задержан в областном центре во время передачи ему второй части "дани". Также СБУ задокументировала факт получения первого "транша".
Согласно данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.
Фото: СБУ разоблачила депутата горсовета Кропивницкого, занимавшегося рэкетом (t.me/SBUkr)
"По указанию лидера преступной группы ее участники требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами. В случае отказа - применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства", - пишет пресс-служба.
Во время обысков у депутата была обнаружена крупная сумма наличных, вероятно полученная преступным путем.
Главарю банды было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время провела обыски у бывшего нардепа из запрещенной "Партии регионов", причастного к схеме отмывания денег.
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