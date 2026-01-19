СБУ викрила 8 колаборантів у різних областях: хто зраджував Україну

СБУ зібрала докази на вісьмох прокремлівських агітаторів, що виправдовували агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київ

У столиці затримали секретарку судового засідання, яка заперечувала існування України та виправдовувала анексію Криму та частини східних регіонів України. Крім цього, вона ставила під сумнів існування Української державності та "захищала" повномасштабне вторгнення Росії.

Херсон

У Херсоні викрили 46-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство та під час окупації допомагав ворогу проводити псевдореферендум. Як встановило розслідування, зловмисник обходив оселі місцевих жителів та агітував їх голосувати за "приєднання" Херсонщини до РФ. Після звільнення регіону колаборант чотири роки ховався у підвалі родичів.

Запоріжжя

В місті викрили колишнього працівника оборонного заводу. Він агітував у чатах до повітряних атак на промислові об’єкти регіону, що виробляють дрони для ЗСУ. У такий спосіб він намагався "зацікавити" російські спецслужби для подальшої розвіддіяльності в інтересах країни-агресора.

Інші регіони

На Вінниччині підозру отримали 57-річний співак, який агітував за "поділ" України, та охоронець, що закликав РФ продовжувати обстріли міста.

На Житомирщині СБУ затримала двох організаторів фейкового "народовладдя", які через YouTube закликали ігнорувати закони України, а також не визнавати легітимність державних органів і чинне законодавство.

На Черкащині затримана прихильниця терористичної організації "Вагнер", яка у соцмережах публікувала дописи на їхню підтримку.

Що загрожує затриманим

Усім затриманим уже повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, включаючи колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність України.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.