СБУ викрила 8 колаборантів у різних областях: хто зраджував Україну

Серед підозрюваних - співробітниця суду, експрацівник оборонного заводу та колаборант, який чотири роки переховувався від правосуддя у підвалі родичів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
СБУ зібрала докази на вісьмох прокремлівських агітаторів, що виправдовували агресію РФ та воєнні злочини окупантів. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У столиці затримали секретарку судового засідання, яка заперечувала існування України та виправдовувала анексію Криму та частини східних регіонів України. Крім цього, вона ставила під сумнів існування Української державності та "захищала" повномасштабне вторгнення Росії.
У Херсоні викрили 46-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство та під час окупації допомагав ворогу проводити псевдореферендум. Як встановило розслідування, зловмисник обходив оселі місцевих жителів та агітував їх голосувати за "приєднання" Херсонщини до РФ. Після звільнення регіону колаборант чотири роки ховався у підвалі родичів.
В місті викрили колишнього працівника оборонного заводу. Він агітував у чатах до повітряних атак на промислові об’єкти регіону, що виробляють дрони для ЗСУ. У такий спосіб він намагався "зацікавити" російські спецслужби для подальшої розвіддіяльності в інтересах країни-агресора.
На Вінниччині підозру отримали 57-річний співак, який агітував за "поділ" України, та охоронець, що закликав РФ продовжувати обстріли міста.
На Житомирщині СБУ затримала двох організаторів фейкового "народовладдя", які через YouTube закликали ігнорувати закони України, а також не визнавати легітимність державних органів і чинне законодавство.
На Черкащині затримана прихильниця терористичної організації "Вагнер", яка у соцмережах публікувала дописи на їхню підтримку.
Усім затриманим уже повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, включаючи колабораційну діяльність та посягання на територіальну цілісність України.
Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої були причетні посадовці ТЦК та лікарі військово-лікарських комісій. Зловмисники за гроші фальсифікували медичні висновки про непридатність до служби, що дозволяло чоловікам виїжджати за кордон.
Вартість таких "послуг" складала від 3 до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості та складності діагнозу.
Також ми повідомляли, що у Києві СБУ затримала директорку однієї з приватних шкіл, яка виявилася колаборанткою. Жінка поширювала у соцмережах ворожу пропаганду та сподівалася на захоплення столиці, плануючи впроваджувати російські стандарти освіти у своєму закладі.
Під час обшуків у неї вилучили докази її співпраці з окупантами та заклики до повалення конституційного ладу в Україні.