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СБУ відкрила справу щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

Фото: СБУ відкрила справу щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом події, що сталася 12 листопада в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". У храмі під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідство розпочате за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 12 листопада священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував у відео, на якому під час під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.

Керівник СБУ Василь Малюк заявив, що ця ситуація не залишиться без реакції. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що правоохоронці першочергово встановлять автентичність відео, і від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

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