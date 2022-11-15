СБУ відкрила справу щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

Слідство розпочате за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, 12 листопада священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував у відео, на якому під час під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.

Керівник СБУ Василь Малюк заявив, що ця ситуація не залишиться без реакції. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що правоохоронці першочергово встановлять автентичність відео, і від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

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