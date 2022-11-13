Молилися за Росію. Правоохоронці вивчать відео богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Правоохоронці встановлюють аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату під час богослужіння нібито моляться за Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка .

"З ситуацією щодо відео зі служби УПЦ в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, оприлюдненого отцем Михайлом Омеляном з ПЦУ, на звернення ДЕСС вже працюють Національна поліція України та Служба безпеки України", - написав він.

За його словами, першочергово важливо встановити автентичність відео. А від цього залежатимуть подальші дії та наслідки.

"В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ", - додав Ткаченко.

Раніше священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував у відео, на якому нібито під час під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за Росію.