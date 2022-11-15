RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ открыла дело о прославлении "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

Фото: СБУ открыла дело о прославлении "русского мира" в Киево-Печерской Лавре (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту события, которое произошло 12 ноября в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". В храме во время богослужения звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.

Следствие начато по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, 12 ноября священник ПЦУ Михаил Емельян опубликовал в видео, на котором во время богослужения в Киево-Печерской Лавре молятся за Россию.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что эта ситуация не останется без реакции. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что правоохранители в первую очередь установят аутентичность видео, и от этого будут зависеть дальнейшие действия и последствия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныВойна России против Украины