СБУ відкрила справу через удари росіян по ТЕЦ у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram .

"Цілеспрямована російська атака на цивільний об'єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни та отримала відповідну правову кваліфікацію: провадження відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України", - наголошують правоохоронці.

У СБУ також зазначають, що слідчі вже працюють на місці атак росіян і з'ясовують усі обставини та ланцюжок причетних до цього людей.

"Збирається відповідна доказова база, щоб кожен винний за це чергове звірство поніс заслужене покарання", - наголошують у СБУ.