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СБУ відкрила справу через удари росіян по ТЕЦ у Києві

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Вівторок 18 жовтня 2022 11:49
СБУ відкрила справу через удари росіян по ТЕЦ у Києві Фото: СБУ відкрила справу через удари росіян по ТЕЦ у Києві (kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу київської ТЕЦ 18 жовтня вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.

"Цілеспрямована російська атака на цивільний об'єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни та отримала відповідну правову кваліфікацію: провадження відкрито за ст. 438 Кримінального кодексу України", - наголошують правоохоронці.

У СБУ також зазначають, що слідчі вже працюють на місці атак росіян і з'ясовують усі обставини та ланцюжок причетних до цього людей.

"Збирається відповідна доказова база, щоб кожен винний за це чергове звірство поніс заслужене покарання", - наголошують у СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок обстрілу Києва було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Деснянському районі столиці.

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