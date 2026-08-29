СБУ открыла уголовное дело из-за удара РФ по складам в селе Мила

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области, а также по факту повторной детонации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным правоохранителей, досудебное расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 437 (преступление агрессии)

ст. 425 (небрежное отношение к военной службе).

В СБУ подтвердили, что в результате попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибли по меньшей мере 37 человек. Кроме того, были повреждены:

около 130 домов;

и ряд других гражданских объектов

"Сотрудники Службы безопасности работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мер по локализации чрезвычайной ситуации. Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

В то же время глава МВД Украины Иван Выговский рассказал, что правоохранители устанавливают, почему склад с боеприпасами был расположен среди обычных домов. По его словам, в настоящее время опрошены около 40 человек - потерпевшие и свидетели. Вещественные доказательства уже направлены на экспертизы.

По словам Выговского, спасатели до сих пор гасят очаги огня. Ночью около 400 жителей были оперативно эвакуированы, а также спасены более 10 человек, которые были в подвалах и не могли самостоятельно выйти.

"По состоянию на данный момент, к сожалению, известно о 37 погибших людях. Личности многих из них еще устанавливают. Искренние соболезнования семьям и близким. Четверо людей считаются пропавшими без вести - полицейские и спасатели продолжают поиски. Из-за российского удара и последующей детонации боеприпасов повреждено около 130 домов", - резюмировал он.