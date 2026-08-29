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СБУ открыла уголовное дело из-за удара РФ по складам в селе Мила

17:26 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях по состоянию на данный момент?
aimg Эдуард Ткач
СБУ открыла уголовное дело из-за удара РФ по складам в селе Мила Фото: последствия атаки РФ по Киевщине (скриншот с видео)
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту удара России по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области, а также по факту повторной детонации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным правоохранителей, досудебное расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

  • ст. 437 (преступление агрессии)
  • ст. 425 (небрежное отношение к военной службе).

В СБУ подтвердили, что в результате попадания российского дрона типа "Герань-4" и вторичной детонации боеприпасов погибли по меньшей мере 37 человек. Кроме того, были повреждены:

  • около 130 домов;
  • и ряд других гражданских объектов

"Сотрудники Службы безопасности работают на месте происшествия с первых минут и развернули штаб для координации мер по локализации чрезвычайной ситуации. Следователи и прокуроры устанавливают все обстоятельства трагедии. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

В то же время глава МВД Украины Иван Выговский рассказал, что правоохранители устанавливают, почему склад с боеприпасами был расположен среди обычных домов. По его словам, в настоящее время опрошены около 40 человек - потерпевшие и свидетели. Вещественные доказательства уже направлены на экспертизы.

По словам Выговского, спасатели до сих пор гасят очаги огня. Ночью около 400 жителей были оперативно эвакуированы, а также спасены более 10 человек, которые были в подвалах и не могли самостоятельно выйти.

"По состоянию на данный момент, к сожалению, известно о 37 погибших людях. Личности многих из них еще устанавливают. Искренние соболезнования семьям и близким. Четверо людей считаются пропавшими без вести - полицейские и спасатели продолжают поиски. Из-за российского удара и последующей детонации боеприпасов повреждено около 130 домов", - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, вчера вечером, 28 августа, россияне атаковали дронами склады в Бучанском районе Киевской области. В результате атаки возник пожар и были взрывы с последующей детонацией.

Из-за того, что пожар был масштабным, в полиции сообщили о временном перекрытии движения всех автомобилей на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.

Также вчера в Офисе генпрокура заявили, что прокуратора уже приступила к расследованию. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что детонация боеприпасов в Миле - это уже второй подобный случай после Вышневого. Он подчеркнул, что подобное преступление недопустимо и рассчитывает, что детали оперативно представят обществу.

Подробно о том, что известно о произошедшем - читайте в материале РБК-Украина.

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