СБУ веде перевірки в одному з районів Києва та попередила про обмеження (фото)

"Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях, - йдеться в повідомленні. - Мета - посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України".

Які обмеження можуть бути?

можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району;

перевірка документів громадян та огляд автомобілів;

буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додають в прес-службі відомства.

Відомо, що СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.