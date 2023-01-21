СБУ веде перевірки в одному з районів Києва та попередила про обмеження (фото)

СБУ проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району Києва. Зокрема, йдеться про Лісовий житловий масив та прилеглі території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях, - йдеться в повідомленні. - Мета - посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України".
Які обмеження можуть бути?
"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - додають в прес-службі відомства.
Відомо, що СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.
Як повідомлялось, вночі київські сапери підірвали кригу на річці Десна. Звук вибуху міг бути гучний, особливо в Деснянському та Оболонському районах столиці, а також Вишгородському районі Київської області.
Раніше СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Печерського району столиці.
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