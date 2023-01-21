СБУ ведет проверки в одном из районов Киева и предупредила об ограничениях (фото)

"Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Деснянского района столицы, в частности в Лесном жилом массиве и на прилегающих территориях, - говорится в сообщении. - Цель - усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины".

Какие ограничения могут быть?

возможны ограничения прохода и проезда по улицам Деснянского района;

проверка документов граждан и осмотр автомобилей;

будет осуществлен осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - добавляют в пресс-службе ведомства.

Известно, что СБУ осуществляет соответствующие меры по взаимодействию с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией.