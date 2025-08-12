СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання "Шахедів" у Татарстані (відео)

Як зазначили в СБУ, для атаки використовувалися далекобійні дрони Центру спецоперацій "А". У логістичному хабі, який потрапив під удар, росіяни зберігають готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі для них.



Такий склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл на відстані 1300 кілометрів від України.

У СБУ наголосили, що відео, які зняли місцеві жителі, підтверджують успішну ураження хаба. У його приміщеннях зафіксовано осередки займання.

Така атака має зменшити можливості ворога для "шахедного" терору України.

"Операції на підприємствах, що забезпечують озброєнням російську військову машину, триватимуть і надалі", - запевнили в Службі безпеки.