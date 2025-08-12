СБУ второй раз за неделю ударила по терминалу хранения "Шахедов" в Татарстане (видео)

Дроны Службы безопасности Украины сегодня, 12 августа, атаковали терминал хранения дронов-камикадзе "Шахед" в Татарстане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Telegram.
Как отметили в СБУ, для атаки использовались дальнобойные дроны Центра спецопераций "А". В логистическом хабе, который попал под удар, россияне сохраняют готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие для них.
В СБУ подчеркнули, что видео, которые сняли местные жители, подтверждают успешное поражение хаба. В его помещениях зафиксированы очаги возгорания.
Такая атака должна уменьшить возможности врага для "шахедного" террора Украины.
"Операции на предприятиях, обеспечивающих вооружением российскую военную машину, будут продолжаться и дальше", - заверили в Службе безопасности.
Напомним, 9 августа в Службе безопасности Украины сообщили, что их дроны поразили склад с "Шахедами" в Татарстане.
После атаки на складе вспыхнул пожар - один из дронов попал прямо в цель.
В СБУ отмечали, что такой терминал - это законная военная цель для Украины.