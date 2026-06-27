СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву
Дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области", - говорится в сообщении.
Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг москвы.
Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.
Атаки на "Второво"
Напомним, предварительная атака на нефтеперекачивающую станцию "Второво" произошла 10 июня .
Кроме нее тогда была поражена станция "Лобково" во Владимирской области РФ.
В районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций были зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.
Также о поражении "Второво" сообщалось 24 мая.