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СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву

10:52 27.06.2026 Сб
1 мин
На станции произошла детонация
aimg Татьяна Степанова
СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву Фото: СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво" (Getty Images)
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Дроны Службы безопасности Украины во второй раз за месяц поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области", - говорится в сообщении.

Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через нее осуществляется транспортировка дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда - на крупные нефтебазы вокруг москвы.

Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.

Атаки на "Второво"

Напомним, предварительная атака на нефтеперекачивающую станцию "Второво" произошла 10 июня .

Кроме нее тогда была поражена станция "Лобково" во Владимирской области РФ.

В районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций были зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.

Также о поражении "Второво" сообщалось 24 мая.

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