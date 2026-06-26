СБУ вдарила по трьох важливих суднах РФ в Криму і не тільки

Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ завдали ударів по суднах на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.

Безпілотники вразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також вантажопасажирський пором "Петропавловськ" - він був готовий на 96%. На всіх трьох суднах спалахнула масштабна пожежа.

Що це за кораблі і чому їх знищення важливе

"Волга" та "Вятка" - не звичайні судна. Їх будували для міністерства оборони Росії з конкретною метою:

розгортати систему підводного стеження "Гармонія" - вона відстежує підводні човни;

встановлювати міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів і кабелів.

Вартість кожного корабля - сотні мільйонів доларів.

Також знищено частину комплексу С-400

Окрім суден, безпілотники СБУ вразили озброєння та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Він прикривав район Керченської протоки. Тепер частина системи протиповітряної оборони там не працює.