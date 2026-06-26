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СБУ вдарила по трьох важливих суднах РФ в Криму і не тільки

12:17 26.06.2026 Пт
2 хв
Два секретних кораблі-шпигуни Росії вже не вийдуть у море
aimg Олена Чупровська
Фото: судно "Волга" уражене ЗСУ (росЗМІ)

Безпілотники СБУ уразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка" на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. На суднах спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ завдали ударів по суднах на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.

Безпілотники вразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також вантажопасажирський пором "Петропавловськ" - він був готовий на 96%. На всіх трьох суднах спалахнула масштабна пожежа.

Що це за кораблі і чому їх знищення важливе

"Волга" та "Вятка" - не звичайні судна. Їх будували для міністерства оборони Росії з конкретною метою:

  • розгортати систему підводного стеження "Гармонія" - вона відстежує підводні човни;
  • встановлювати міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів і кабелів.

Вартість кожного корабля - сотні мільйонів доларів.

Також знищено частину комплексу С-400

Окрім суден, безпілотники СБУ вразили озброєння та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Він прикривав район Керченської протоки. Тепер частина системи протиповітряної оборони там не працює.

Удари - частина операції, яку затвердив президент України Володимир Зеленський. Її мета - послабити військову та логістичну інфраструктуру Росії в Криму і позбавити ворога можливості використовувати півострів як базу постачання.

Як повідомляло РБК-Україна, Севастополь вже охопили блекаут і паливна криза.

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Служба безпеки УкраїниКерч