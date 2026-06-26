Блекаут і паливна криза у Севастополі: частина магазинів та ринків закрилися

У Севастополі через проблеми з електрикою та паливом закрилася частина магазинів та ринків, перестав ходити громадський транспорт та зросли ціни.

За словами місцевих жителів, через відключення світла та нестачу бензину стали постачання, частина продавців не може дістатися роботи, погано працює зв'язок, а на роботу люди дістаються пішки або на велосипедах.

"Світла добу не було, відповідно половина магазинів не працює і ринки також. Проблема не тільки у відсутності електрики - через відсутність бензину на заправках не можуть доїхати продавці. Живемо в облозі", - сказав один із співрозмовників.

Інший мешканець розповів про подорожчання продуктів. Каже, що картопля на ринку коштувала по 50 рублів за кілограм, тиждень тому по 100, а у четвер 25 червня вже по 150.

Ще один мешканець Севастополя сказав, що ціни на продукти зросли, але не критично. За його словами, продукти є, просто люди змітають їх із полиць. Зокрема, мешканець Балаклави (частина Севастополя) поскаржився, що у його районі полиці у магазинах порожні.

Крім цього, зросла вартість будівельних матеріалів. Якщо наприкінці травня будівельні суміші коштували по 400 рублів за мішок, то на початку червня вже понад 700 рублів. При цьому через дефіцит палива доставити матеріали до міста неможливо навіть за такими цінами.

"Ми вирішили зупинити бізнес і поїхати за місто до друзів - там річка та ліс, хоча б буде прісна вода та дрова. Така ось у нас на кілька тижнів буде позапланова відпустка", - сказала співрозмовниця.

Крім того, люди з інших населених пунктів окупованого Криму також скаржаться на багатогодинні відключення світла, а також закриті магазини, аптеки та банкомати.