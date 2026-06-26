СБУ ударила по трем важным судам РФ в Крыму и не только

Беспилотники СБУ поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка" на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. На судах вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ нанесли удары по судам на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Беспилотники поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка", а также грузопассажирский паром "Петропавловск" - он был готов на 96%. На всех трех судах разгорелся масштабный пожар.
"Волга" и "Вятка" - не обычные суда. Их строили для министерства обороны России в конкретных целях:
Стоимость каждого корабля - сотни миллионов долларов.
Кроме судов, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Он прикрывал район Керченского пролива. Теперь часть системы противовоздушной обороны там не работает.
Удары - часть операции, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Ее цель - ослабить военную и логистическую инфраструктуру России в Крыму и лишить врага возможности использовать полуостров как базу поставок.
Как сообщало РБК-Украина, Севастополь уже охватили блекаут и топливный кризис .