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СБУ ударила по трем важным судам РФ в Крыму и не только

12:17 26.06.2026 Пт
2 мин
Два секретных корабля-шпиона России уже не выйдут в море
aimg Елена Чупровская
Фото: судно "Волга" поражено ВСУ (росСМИ)

Беспилотники СБУ поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка" на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. На судах вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ нанесли удары по судам на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Беспилотники поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка", а также грузопассажирский паром "Петропавловск" - он был готов на 96%. На всех трех судах разгорелся масштабный пожар.

Что это за корабли и почему их уничтожение важно

"Волга" и "Вятка" - не обычные суда. Их строили для министерства обороны России в конкретных целях:

  • развертывать систему подводной слежки "Гармония" - она отслеживает подводные лодки;
  • устанавливать мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов и кабелей.

Стоимость каждого корабля - сотни миллионов долларов.

Также уничтожена часть комплекса С-400

Кроме судов, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Он прикрывал район Керченского пролива. Теперь часть системы противовоздушной обороны там не работает.

Удары - часть операции, которую утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Ее цель - ослабить военную и логистическую инфраструктуру России в Крыму и лишить врага возможности использовать полуостров как базу поставок.

Как сообщало РБК-Украина, Севастополь уже охватили блекаут и топливный кризис .

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