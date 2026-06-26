ua en ru
Пт, 26 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ вдарила по трьох важливих суднах РФ в Криму і не тільки

12:17 26.06.2026 Пт
2 хв
Два секретних кораблі-шпигуни Росії вже не вийдуть у море
aimg Олена Чупровська
СБУ вдарила по трьох важливих суднах РФ в Криму і не тільки Фото: судно "Волга" уражене ЗСУ (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Безпілотники СБУ уразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка" на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. На суднах спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ завдали ударів по суднах на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.

Безпілотники вразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також вантажопасажирський пором "Петропавловськ" - він був готовий на 96%. На всіх трьох суднах спалахнула масштабна пожежа.

Що це за кораблі і чому їх знищення важливе

"Волга" та "Вятка" - не звичайні судна. Їх будували для міністерства оборони Росії з конкретною метою:

  • розгортати систему підводного стеження "Гармонія" - вона відстежує підводні човни;
  • встановлювати міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів і кабелів.

Вартість кожного корабля - сотні мільйонів доларів.

Також знищено частину комплексу С-400

Окрім суден, безпілотники СБУ вразили озброєння та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Він прикривав район Керченської протоки. Тепер частина системи протиповітряної оборони там не працює.

Удари - частина операції, яку затвердив президент України Володимир Зеленський. Її мета - послабити військову та логістичну інфраструктуру Росії в Криму і позбавити ворога можливості використовувати півострів як базу постачання.

Як повідомляло РБК-Україна, Севастополь вже охопили блекаут і паливна криза.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Керч
Новини
Повітряні сили відповіли, чи був політ білоруського Іл-62 над Україною
Повітряні сили відповіли, чи був політ білоруського Іл-62 над Україною
Аналітика
Наша політика – максимальне введення офлайн-навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Наша політика – максимальне введення офлайн-навчання: Анатолій Мельниченко, ректор КПІ