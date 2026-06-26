СБУ вдарила по трьох важливих суднах РФ в Криму і не тільки
Безпілотники СБУ уразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка" на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі. На суднах спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ завдали ударів по суднах на заводі "Затока" в тимчасово окупованій Керчі.
Безпілотники вразили кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також вантажопасажирський пором "Петропавловськ" - він був готовий на 96%. На всіх трьох суднах спалахнула масштабна пожежа.
Що це за кораблі і чому їх знищення важливе
"Волга" та "Вятка" - не звичайні судна. Їх будували для міністерства оборони Росії з конкретною метою:
- розгортати систему підводного стеження "Гармонія" - вона відстежує підводні човни;
- встановлювати міни для ураження кораблів, підводних трубопроводів і кабелів.
Вартість кожного корабля - сотні мільйонів доларів.
Також знищено частину комплексу С-400
Окрім суден, безпілотники СБУ вразили озброєння та радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Він прикривав район Керченської протоки. Тепер частина системи протиповітряної оборони там не працює.
Удари - частина операції, яку затвердив президент України Володимир Зеленський. Її мета - послабити військову та логістичну інфраструктуру Росії в Криму і позбавити ворога можливості використовувати півострів як базу постачання.
Як повідомляло РБК-Україна, Севастополь вже охопили блекаут і паливна криза.