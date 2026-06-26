СБУ ударила по трем важным судам РФ в Крыму и не только

Беспилотники СБУ поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка" на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. На судах вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ нанесли удары по судам на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Беспилотники поразили кабельные корабли "Волга" и "Вятка", а также грузопассажирский паром "Петропавловск" - он был готов на 96%. На всех трех судах разгорелся масштабный пожар.

Что это за корабли и почему их уничтожение важно

"Волга" и "Вятка" - не обычные суда. Их строили для министерства обороны России в конкретных целях:

развертывать систему подводной слежки "Гармония" - она отслеживает подводные лодки;

устанавливать мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов и кабелей.

Стоимость каждого корабля - сотни миллионов долларов.

Также уничтожена часть комплекса С-400

Кроме судов, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Он прикрывал район Керченского пролива. Теперь часть системы противовоздушной обороны там не работает.