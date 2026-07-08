СБУ вдарила по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога

Що уражено в Криму

Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють у зоні мідл-страйк ударів, минулого тижня відпрацювали по пріоритетних цілях РФ на тимчасово окупованих територіях.

Удари здійснили на виконання завдань президента України Володимира Зеленського в межах системного зниження воєнного потенціалу Росії.

Безпілотники СБУ атакували військову інфраструктуру тимчасово окупованого Криму.

Під удар потрапили:

військова авіабаза "Джанкой", де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і технікою;

інфраструктура порту "Крим" у Керчі;

склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у Новогригорівці та Червоному.

Фото: супутникові знімки авіабази "Джанкой" (t.me/Crimeanwind)

СБУ також знищила логістичний хаб з безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об'єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку.

Удари по Запоріжжю та Донеччині

Крім того, уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у Комиш-Зорі та Кам'янці Запорізької області. Також знищено військові склади ворога у Гранітному та Стилі Донецької області.

Спецоперації порушили елементи логістики російських військ і ускладнили постачання боєприпасів та пального на передові позиції. Під час ударів ліквідували пілотів та керівний склад підрозділів безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів ворога.

Інші атаки на об'єкти РФ

Тим часом у ніч на 8 липня невідомі дрони атакували одразу два російські міста - Саратов та Борисоглєбськ.

У Саратові спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, а в Борисоглєбську під удар могли потрапити нафтобаза або місцевий аеродром.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж ранку в Нижньокамську в Татарстані могли атакувати одразу два промислові об'єкти - нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім" та нафтопереробний завод ТАНЕКО.