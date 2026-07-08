СБУ ударила по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага

Что поражено в Крыму

Подразделения "Альфы" СБУ, работающие в зоне мидл-страйк ударов, на прошлой неделе отработали по приоритетным целям РФ на временно оккупированных территориях.

Удары нанесли на выполнение задач президента Украины Владимира Зеленского в рамках системного снижения военного потенциала России.

Беспилотники СБУ атаковали военную инфраструктуру временно оккупированного Крыма.

Под удар попали:

военная авиабаза "Джанкой", где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и склады с оружием и техникой;

инфраструктура порта "Крым" в Керчи;

склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Новогригоровке и Червоном.

Фото: спутниковые снимки авиабазы "Джанкой" (t.me/Crimeanwind)

СБУ также уничтожила логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами в Покровском районе Донецкой области. Этот объект обеспечивал логистическую поддержку русских войск в этом направлении.

Удары по Запорожью и Донбасу

Кроме того, поражены пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в Камыш-Заре и Каменце Запорожской области. Также уничтожены военные склады врага в Гранитном и Стили Донецкой области.

Спецоперации нарушили элементы логистики русских войск и усложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции. При ударах ликвидировали пилотов и руководящий состав подразделений беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов врага.

Другие атаки на объекты РФ

Тем временем в ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали сразу два российских города - Саратов и Борисоглебск .

В Саратове вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, а в Борисоглебске под удар могли попасть нефтебаза или местный аэродром.

Как сообщало РБК-Украина, в то же утро в Нижнекамске в Татарстане могли атаковать сразу два промышленных объекта - нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим" и нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО.