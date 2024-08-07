СБУ підбила російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону, - джерело

Атаки Сил оборони

У ніч на 3 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області, що підтвердив Генштаб ЗСУ. Було влучено у склади з боєприпасами, де зберігалися керовані авіаційні бомби.

Також, за даними джерел РБК-Україна, ГУР за допомогою дронів атакував нафтобаза на території комбінату "Атлас" Росрезерву, яка постачала паливо російським військам на сході України.

Також у Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. Також атаковано нафтобазу в Ростовській області.

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