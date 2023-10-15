ua en ru
Нд, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела

Красна Яруга, Неділя 15 жовтня 2023 12:38
UA EN RU
СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела Фото: СБУ атакувала підстанцію у Бєлгородській області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Українські дрони атакували електричну підстанцію у Бєлгородській області РФ. Підстанція давала світло військовим об'єктам.

Про це РБК-Україна повідомили джерела у Службі безпеки України.

СБУ за допомогою дронів атакувала підстанцію у селі Красна Яруга. Як зазначають джерела, саме до неї, у тому числі, були підключені військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку - це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", - наголосили в СБУ.

Міноборони РФ заявило про "відбиту атаку"

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що нібито Бєлгородську та Курську області атакували дрони. Росіяни традиційно звинуватили Україну.

При цьому у Шойгу заявили, що атака була нібито успішно відбита. Міноборони РФ стверджувало, що засоби ППО "перехопили" 27 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація атака дронів Бєлгородська область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела
СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області, - джерела
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу