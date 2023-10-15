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СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники

Красно Яруга, Воскресенье 15 октября 2023 12:38
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СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники Фото: СБУ атаковала подстанцию в Белгородской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

Украинские дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области. Подстанция давала свет военным объектам.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Службе безопасности Украины.

СБУ с помощью дронов атаковала подстанцию в селе Красная Яруга. Как отмечают источники, к ней, в том числе, были подключены военные объекты врага. На видео видно, как дроны точно отработали по цели.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны - это реальность, которая уже стоит у них на пороге", - подчеркнули в СБУ.

Минобороны РФ заявило об "отбитой атаке"

Напомним, в ночь на 15 октября Министерство обороны РФ заявило, что якобы Белгородскую и Курскую области атаковали дроны. Россияне традиционно обвинили Украину.

При этом у Шойгу заявили, что атака была якобы успешно отбита. Минобороны РФ утверждало, что средства ПВО "перехватили" 27 беспилотников.

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СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области, - источники
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