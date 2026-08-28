UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

СБУ уразила в Енгельсі ракетоносій ТУ-95МС, який бив по Україні, - Зеленський

12:08 28.08.2026 Пт
1 хв
Глава держави розповів про потужну відповідь на удари ворога
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ракетоносій Ту-95МС (Getty Images)

Україна уразила нафтопереробний завод у Ярославській області РФ за 1000 кілометрів від фронту, а також ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань - 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі", - зазначив глава держави.

Президент також розповів, що бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ уразили російський стратегічний ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі. Він зауважив, що саме такі літаки завдають ударів по Україні.

"Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області РФ.

Зазначимо, 26 серпня після атаки українського безпілотника НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) у Кстові зупинив переробку сирої нафти.

Крім того, українські дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула установка спільної переробки газу та газового конденсату.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниЕнгельсВійна в Україні