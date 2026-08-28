СБУ уразила в Енгельсі ракетоносій ТУ-95МС, який бив по Україні, - Зеленський

"За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань - 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі", - зазначив глава держави.

Президент також розповів, що бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ уразили російський стратегічний ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в Енгельсі. Він зауважив, що саме такі літаки завдають ударів по Україні.

"Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі Ярославської області РФ.