СБУ ударила по ангарах з винищувачами Су-30 в Криму

Дрони Служби безпеки України у ніч на 1 липня уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.
Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.
За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.
Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.
Зазначається, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.
Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.
Всі удари СБУ з того дня є частиною цієї масштабної операції.
Зокрема, удар по Слов'янському НПЗ 28 червня був частиною 40-денної операції.