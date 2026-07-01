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СБУ ударила по ангарах з винищувачами Су-30 в Криму

10:48 01.07.2026 Ср
1 хв
Це черговий етап 40-денної операції впливу на РФ
aimg Тетяна Степанова
Фото: СБУ уразила ангари з винищувачами Су-30 на аеродромі "Саки" в Криму (Getty Images)

Дрони Служби безпеки України у ніч на 1 липня уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Зазначається, що орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

40-денна операція впливу на Росію

Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.

Всі удари СБУ з того дня є частиною цієї масштабної операції.

Зокрема, удар по Слов'янському НПЗ 28 червня був частиною 40-денної операції.

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КримРосавіаціяВійна в УкраїніАтака дронів