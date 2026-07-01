СБУ ударила по ангарам с истребителями Су-30 в Крыму

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 1 июля поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, свидетельствующий об успешном поражении цели.
Примечательно, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.
Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.
Все удары СБУ с того дня являются частью этой масштабной операции.
В частности, удар по Славянскому НПЗ 28 июня был частью 40-дневной операции.