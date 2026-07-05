СБУ за тиждень завдала серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі ворога

Протягом минулого тижня бійці Служби безпеки України у межах 40-денної операції впливу на Росію завдали серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
У результаті комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.
Зокрема, оператори СБУ знищили:
Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області.
Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
У СБУ зазначили, що завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального.
Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.
Нагадаємо, 26 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.
Всі удари СБУ з того дня є частиною цієї масштабної операції.
Зокрема, у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму.
Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.
За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.
3 липня дрони СБУ вдруге за тиждень уразили винищувачі на аеродромі "Саки" та відпрацювали по ангарах аеродрому "Гвардійське" в окупованому Криму. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.