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СБУ за неделю нанесла серии ударов по логистике и военной инфраструктуре врага

12:30 05.07.2026 Вс
2 мин
Уже 10 дней идет операция влияния на РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ за неделю нанесла серию ударов по логистике и военной инфраструктуре россиян (Getty Images)

В течение прошлой недели бойцы Службы безопасности Украины в рамках 40-дневной операции влияния на Россию нанесли серию ударов по логистике и военной инфраструктуре оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.

В частности, операторы СБУ уничтожили:

  • пункт управления одного из ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области;
  • склады горюче-смазочных материалов в Крыму;
  • важен узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.

Отдельные удары воины СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области.

Также под огненное поражение оказались склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

В СБУ отметили, что нанесенные удары существенно усложнили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы системы логистики и поставок боеприпасов и горючего.

Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.

40-дневная операция влияния на Россию

Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.

Все удары СБУ с этого дня являются частью этой масштабной операции.

В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.

Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

3 июля дроны СБУ во второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработали по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.

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