СБУ за неделю нанесла серии ударов по логистике и военной инфраструктуре врага

В результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.



В частности, операторы СБУ уничтожили:

пункт управления одного из ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области;

склады горюче-смазочных материалов в Крыму;

важен узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.

Отдельные удары воины СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области.

Также под огненное поражение оказались склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.



В СБУ отметили, что нанесенные удары существенно усложнили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы системы логистики и поставок боеприпасов и горючего.

Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.