СБУ за неделю нанесла серии ударов по логистике и военной инфраструктуре врага

В течение прошлой недели бойцы Службы безопасности Украины в рамках 40-дневной операции влияния на Россию нанесли серию ударов по логистике и военной инфраструктуре оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.
В частности, операторы СБУ уничтожили:
Отдельные удары воины СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области.
Также под огненное поражение оказались склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
В СБУ отметили, что нанесенные удары существенно усложнили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы системы логистики и поставок боеприпасов и горючего.
Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.
Напомним, 26 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности начинает 40-дневную операцию влияния на Россию для побуждения к завершению войны.
Все удары СБУ с этого дня являются частью этой масштабной операции.
В частности, в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму.
Подтверждены пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.
По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
3 июля дроны СБУ во второй раз через неделю поразили истребители на аэродроме "Саки" и отработали по ангарам аэродрома "Гвардейское" в оккупированном Крыму. По предварительной информации, уничтожены или повреждены по меньшей мере семь самолетов.