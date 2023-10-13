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СБУ та спецслужби ЄС викрили наркобанду: в Одесі спіймали "кур'єрів"

Фото: СБУ та спецслужби ЄС викрили наркобанду (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські та європейські правоохоронці викрили наркобанду, яка постачала іранський героїн до ЄС. Трафік йшов через Одеський порт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Багатоетапну операцію проводили СБУ, правоохоронці Румунії і Німеччини. Вона тривала більше року, вдалося перекрити наркоканал та затримати організатора трафіку у Румунії.

Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, тоді в Одесі затримали двох "кур'єрів". Вони намагалися транзитом через Україну переправити 186 кг іранського героїну. "Товар" сховали у коробках з подвійним дном, в яких перевозити 16 тонн фініків. Вартість партії сягала 11 млн доларів.

СБУ встановила, що "кур'єри" входять до масштабного наркоугруповання. Правоохоронці встановили місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати.

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади - використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.

У Румунії триває розслідування, а СБУ оголосила затриманим в Україні "кур'єрам" підозру за ч. 3 ст. 305 ККУ. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ та спецслужби ЄС викрили наркобанду (ssu.gov.ua)

 

Нагадаємо, в Одесі поліція викрила наркодилера, який продавав кокаїн, а для конспірації використовував свою маленьку доньку.

Також у серпні поліція перекрила міжнародний канал контрабанди наркотиків. Його організували двоє мешканців Броварів Київської області.

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