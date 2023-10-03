Використував дитину для конспірації: в Одесі поліція зловила наркодилера

Одеські поліцейські зловили 40-річного чоловіка, який продавав кокаїн оптовим покупцям та для конспірації використовував свою маленьку доньку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Національної поліції України .

Поліцейські спільно з СБУ встановили, що 40-річний житель Одеси розробив план збуту кокаїну оптовим покупцям на території області та почав реалізовувати його.

Правоохоронці провели ряд розшукових та слідчих дій і затримали фігуранта на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну. Для конспірації своїх намірів чоловік взяв із собою маленьку доньку, а "товар" поклав до її наплічника, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок.

У чоловіка вилучили майже 1,4 кг кокаїну, заготовленого для збуту. Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

На місці у зловмисника вилучили майже 680 грамів наркотичних засобів. Їх походження поліцейські перевірили експрес-тестом, який показав вміст кокаїну. Ще майже 700 грамів аналогічних наркотичних засобів правоохоронці вилучили згодом з помешкання чоловіка під час обшуку.

Фото: Одеська поліція піймала наркодилера (npu.gov.ua)

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 5,2 млн гривень. Канал постачання наркотичного засобу затриманому встановлюватимемо у ході слідства", - повідомила слідча Одеського районного управління поліції Карина Федоряєва.

Подібні випадки в Україні

28 вересня кіберполіція Львівської області затримала трьох учасників злочинної групи та вилучила наркотики на майже 90 мільйонів гривень. Під час обшуку поліцейські вилучили наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори загальною вагою майже 400 кілограмів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше, 26 червня, київські правоохоронці знешкодили діяльність масштабного наркоугруповання, та вилучили наркотики на 50 мільйонів гривень За місцями мешкання та в автомобілях зловмисників вилучено 68 кг «солей» та інших заборонених речовин. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на суму близько півмільйона доларів США. Двоє мешканців Броварів ввозили в Україну кокаїн з Чеської республіки, ховаючи у прихованому схроні в автомобілі.