СБУ та поліція затримали агентку РФ, яка підірвала авто військового в Києві: деталі

В Оболонському районі Києва 4 січня стався підрив автомобіля, який належав українському військовослужбовцю. Внаслідок вибуху отримали важкі поранення сам військовий та його знайома - зокрема, осколкові поранення обох ніг та контузію.

Слідство встановило, що підготувала та здійснила теракт завербована російськими окупантами 25-річна місцева безробітна. Росіяни завербували її, коли вона шукала "легких грошей" у каналах в Telegram.

"Для підриву авто жінка отримала інструкцію від окупантів на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП). Гроші на закупівлю компонентів зловмисниця отримала від рашистів на власну банківську картку. Частина російських коштів для конспірації була перерахована на реквізити її батька, які агентка надала кураторові з РФ", - сказано у повідомленні.

Споряджений СВП агентка росіян заклала під автомобіль українського військового, який прибув у відпустку до Києва з передової. Для того, щоб зафіксувати теракт, вона встановила поблизу місця підриву приховану телефонну камеру з павербанком. До камери мали доступ її "куратори" з ФСБ Росії.

"Вибух відбувся, коли військовий підійшов до авто та відкрив багажник. Правоохоронці затримали терористку в одному з торгово-розважальних центрів столиці, де вона переховувалася після вчинення злочину", - сказано у повідомленні.

Під час обшуків у агентки знайшли сім-картку з "відеопастки", а також мобільний телефон із доказами, в тому числі листуванням з "кураторами" з ФСБ.

"Слідчі СБУ планують повідомити агентці про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.