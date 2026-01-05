СБУ и полиция задержали агента РФ, которая взорвала авто военного в Киеве: детали

В Оболонском районе Киева 4 января произошел подрыв автомобиля, который принадлежал украинскому военнослужащему. В результате взрыва получили тяжелые ранения сам военный и его знакомая - в частности, осколочные ранения обеих ног и контузию.

Следствие установило, что подготовила и совершила теракт завербованная российскими оккупантами 25-летняя местная безработная. Россияне завербовали ее, когда она искала "легких денег" в каналах в Telegram.

"Для подрыва авто женщина получила инструкцию от оккупантов на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ). Деньги на закупку компонентов злоумышленница получила от рашистов на собственную банковскую карточку. Часть российских средств для конспирации была перечислена на реквизиты ее отца, которые агент предоставила куратору из РФ", - сказано в сообщении.

Снаряженный СВП агент россиян заложила под автомобиль украинского военного, который прибыл в отпуск в Киев с передовой. Для того, чтобы зафиксировать теракт, она установила вблизи места подрыва скрытую телефонную камеру с павербанком. К камере имели доступ ее "кураторы" из ФСБ России.

"Взрыв произошел, когда военный подошел к авто и открыл багажник. Правоохранители задержали террористку в одном из торгово-развлекательных центров столицы, где она скрывалась после совершения преступления", - сказано в сообщении.

Во время обысков у агента нашли сим-карту с "видеоловушки", а также мобильный телефон с доказательствами, в том числе перепиской с "кураторами" из ФСБ.

"Следователи СБУ планируют сообщить агенту о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.