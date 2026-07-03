СБУ взялася за главу Генштабу Росії Герасимова

За даними слідства, російський генерал причетний до організації масованих ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також йому інкримінують відповідальність за повітряну атаку на Київ і область 2 липня 2026 року. Як відомо, цей обстріл обірвав життя десятків людей.

СБУ наголошує, що російська армія регулярно застосовує для атак ракети типів Х, "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон", а також ударні безпілотники Shahed/"Герань".

Слідство вважає, що саме за наказами Герасимова плануються і здійснюються повітряні удари по території України. Також до скоєння воєнних злочинів залучені: стратегічна авіація, кораблі-ракетоносії та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Герасимов став фігурантом кримінального провадження в Україні (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ нагадують, що систематичні атаки на цивільні об'єкти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.

На підставі зібраних доказів правоохоронці розслідують дії Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, зокрема віддання наказів про вчинення таких злочинів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.