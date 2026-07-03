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СБУ взялася за главу Генштабу Росії Герасимова

10:58 03.07.2026 Пт
2 хв
Новий масштабний злочин проти України він скоїв напередодні
aimg Юлія Капітонова
Фото: Валерій Герасимов, глава Генштабу ЗС РФ (Getty Images)

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів глави Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.

За даними слідства, російський генерал причетний до організації масованих ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також йому інкримінують відповідальність за повітряну атаку на Київ і область 2 липня 2026 року. Як відомо, цей обстріл обірвав життя десятків людей.

СБУ наголошує, що російська армія регулярно застосовує для атак ракети типів Х, "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон", а також ударні безпілотники Shahed/"Герань".

Слідство вважає, що саме за наказами Герасимова плануються і здійснюються повітряні удари по території України. Також до скоєння воєнних злочинів залучені: стратегічна авіація, кораблі-ракетоносії та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Герасимов став фігурантом кримінального провадження в Україні (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ нагадують, що систематичні атаки на цивільні об'єкти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.

На підставі зібраних доказів правоохоронці розслідують дії Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, зокрема віддання наказів про вчинення таких злочинів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна публікувало важливе попередження СБУ щодо нової схеми Росії.

Також відомо, що спецслужба затримала топагента ворожої розвідки, який шпигував за розробками дронів.

До слова, нещодавно СБУ затримала в Україні окупаційного "ексміністра" енергетики Криму.

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Служба безпеки УкраїниВалерий ГерасимовВійна Росії проти України