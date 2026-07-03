СБУ взялась за главу Генштаба России Герасимова

По данным следствия, российский генерал причастен к организации массированных ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Также ему инкриминируют ответственность за воздушную атаку на Киев и область 2 июля 2026 года. Как известно, этот обстрел оборвал жизнь десятков человек.

СБУ отмечает, что российская армия регулярно применяет для атак ракеты типов Х, "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон", а также ударные беспилотники Shahed/"Герань".

Следствие считает, что именно по приказам Герасимова планируются и производятся воздушные удары по территории Украины. Также к совершению военных преступлений привлечены: стратегическая авиация, корабли-ракетоносители и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.

Герасимов стал фигурантом уголовного производства в Украине (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ напоминают, что систематические атаки на гражданские объекты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям.

На основании собранных улик правоохранители расследуют действия Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, в частности и приказы о совершении таких преступлений.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.