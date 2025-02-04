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СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували вибух на Буковині

Вівторок 04 лютого 2025 14:44
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СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували вибух на Буковині Ілюстративне фото: СБУ та Нацполіція затримали російських агентів на Буковині (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Буковині. Було затримано двох агентів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, у Вижницькому районі Чернівецької області було затримано двох агентів РФ. Вони планували підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102.

Слідчі з'ясували, що для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівку було заховано у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

Затримані використовували віддалений доступ до телефону і планували підрив в момент, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатись.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали російських агентів на Буковині (t.me/SBUkr)

Служба безпеки затримала обох фігурантів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

З'ясувалось, що фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні Telegram-канали. Хлопці отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення вибухівки та локації його подальшого розміщення.

Під час обшуків в оселях затриманих було вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Затримання двох терористів

Раніше ми писали про те, що співробітниками СБУ в Рівненській області повідомило в коментарі РБК-Україна, що в регіоні було затримано двох терористів. Правоохоронці зірвали вчинення терористичних дій.

Також ми писали про те, що кілька днів тому в Рівненському обласному територіальному центрі комплектування (ТЦК) прогримів вибух. В будівлі повибивало вікна.

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