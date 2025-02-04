СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які готували вибух на Буковині

Служба безпеки спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Буковині. Було затримано двох агентів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, у Вижницькому районі Чернівецької області було затримано двох агентів РФ. Вони планували підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102.

Слідчі з'ясували, що для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Вибухівку було заховано у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди.

Затримані використовували віддалений доступ до телефону і планували підрив в момент, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатись.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали російських агентів на Буковині (t.me/SBUkr)

Служба безпеки затримала обох фігурантів після того, як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

З'ясувалось, що фігурантами виявилося двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні Telegram-канали. Хлопці отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення вибухівки та локації його подальшого розміщення.

Під час обшуків в оселях затриманих було вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.