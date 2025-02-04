СБУ и Нацполиция задержали российских агентов, которые готовили взрыв на Буковине

Служба безопасности совместно с Национальной полицией сорвали попытку российских спецслужб совершить теракт против украинских правоохранителей на Буковине. Были задержаны два агента РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, в Вижницком районе Черновицкой области были задержаны два агента РФ. Они планировали взорвать наряд полиции, который должен был прибыть по фейковому вызову на 102.

Следователи выяснили, что для совершения теракта фигуранты заложили в заброшенной хозяйственной постройке самодельное взрывное устройство, снаряженное саморезами для максимального поражения. Взрывчатка была спрятана в мешок для мусора, а рядом в коробке из-под сока находился мобильный телефон, который снимал вход в здание.

Задержанные использовали удаленный доступ к телефону и планировали подрыв в момент, когда в здание зайдут полицейские. К этому времени агенты должны были скрыться.

Фото: СБУ и Нацполиция задержали российских агентов на Буковине (t.me/SBUkr)

Служба безопасности задержала обоих фигурантов после того, как они установили взрывчатку и уже зашли в свои дома.

Выяснилось, что фигурантами оказалось двое местных наркодилеров в возрасте 17 и 18 лет, которые попали в поле зрения оккупантов через тематические Telegram-каналы. Ребята получили от своего российского куратора подробные инструкции для изготовления взрывчатки и локации его дальнейшего размещения.

Во время обысков в домах задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подготовки заказного теракта. Также в помещениях фигурантов обнаружены компоненты для взрывчатки. Им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.