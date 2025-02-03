ua en ru
Пн, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Рівненській області СБУ затримала двох терористів

Рівне, Понеділок 03 лютого 2025 18:01
UA EN RU
У Рівненській області СБУ затримала двох терористів Ілюстративне фото: СБУ затримала двох чоловіків, які намагалися пронести вибухівку до будівлі поліції (facebook.com/securserukraine)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Рівненській області співробітники Служби безпеки затримали двох терористів. Вони, ймовірно, намагалися пронести вибухівку в будівлю поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на ексклюзивний коментар Управління СБУ у Рівненській області та "Рівне Вечірнє".

В Управлінні СБУ в Рівненській області розповіли, що в регіоні провели масштабну спецоперацію - затримали двох терористів і не допустили скоєння терористичних дій.

"Наразі здійснюється комплекс відповідних слідчих та антитерористичних дій, деталі повідомимо незабаром", - уточнили у Службі безпеки.

Зі свого боку "Рівне Вечірнє" пише, що зловмисники намагалися пройти в будівлю поліції в Рівному з вибуховою речовиною. Офіційно таку інформацію наразі не підтвердили.

Вибух у Рівненському обласному ТЦК

Нагадаємо, кілька днів тому в Рівненському обласному територіальному центрі комплектування (ТЦК) прогримів вибух. В будівлі повибивало вікна.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху одна людина загинула, а ще шість - дістали поранення.

Детальніших деталей про причину вибуху в будівлі ТЦК поки що немає.

До слова, вчора, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді прогримів вибух. Унаслідок цього було відомо про потерпілого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Національна поліція Вибух
NEWS
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
Бився у небі за Україну майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори