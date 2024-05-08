СБУ спіймала зрадницю, яка допомагала росіянам під час боїв за Київ

У Київській області спіймали зрадницю, яка допомагала російській армії під час боїв за Київ у 2022 році. Вона "зливала" окупантам геолокації опорних пунктів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ затримала жінку, під час обшуків у неї знайшли телефон, який вона використовувала для підривної діяльності. Жінці оголосили підозру у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі фігурантка перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.

Жінка об’їжджала на власному авто околиці Києва та фіксувала локації зосередження українських військ, вогневі позиції, протитанкові загородження. Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії.

Як встановило слідство, зрадниця протягом березня 2022 року дистанційно передавала ворогу геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли Київ. Зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.

Нагадаємо, у Харкові нещодавно викрили двох зрадників. Вони працювали на розвідку РФ і намагалися "злити" дані про позиції українських військ.

Також раніше у Харкові затримали коригувальника. Зрадник хотів навести бомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони.

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