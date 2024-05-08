СБУ поймала предательницу, помогавшую россиянам во время боев за Киев

В Киевской области поймали предательницу, помогавшую российской армии во время боев за Киев в 2022 году. Она "сливала" оккупантам геолокации опорных пунктов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ задержала женщину, во время обысков у нее был найден телефон, который она использовала для подрывной деятельности. Женщине объявили подозрение в измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Пока фигурантка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Женщина объезжала на собственном авто окраины Киева и фиксировала локации сосредоточения украинских войск, огневые позиции, противотанковые заграждения. Больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии.

Как установило следствие, предательница в течение марта 2022 года дистанционно передавала врагу геолокации подразделений ВСУ, оборонявших Киев. Предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

Напомним, в Харькове недавно разоблачили двух предателей. Они работали на разведку РФ и пытались "слить" данные о позициях украинских войск.

Также ранее в Харькове был задержан корректировщик. Предатель хотел навести бомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки Минобороны.

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