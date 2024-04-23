Хотів навести авіабомби на базу бійців ГУР. СБУ затримала зрадника у Харкові
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали у Харкові коригувальника. Затриманий планував навести ворожі авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Що сталось
Затриманий намагався виявити локації спецпідрозділу "Кракен". Для здійснення атаки росіяни планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Для наведення удару зрадник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки та передав йому координати.
Коригувальника було затримано у його ж помешканні. Зокрема було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нових ударів росіян. У затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.
"За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі", - додає СБУ.
Окрім обходу території міста, затриманий також "втемну" випитував у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру необхідну йому інформацію.
Фото: СБУ затримала зрадника, який хотів навести ракети на базу спецпризначенців ГУР (t.me/SBUkr)
Що загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Йому загрожує 8 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила агентурну групу ФСБ на правобережжі Херсонської області. Серед затриманих колишній депутат районної ради Херсона.
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