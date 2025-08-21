СБУ спіймала “крота” ФСБ у лавах морпіхів: коригував удари та вербував військових

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом офіцер - командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті.

За матеріалами справи, фігурант "зливав" окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках. Ба більше, він наводив повітряні атаки РФ по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

Ще одним завданням "крота" був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату ФСБ.

Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності ФСБ.

На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського "крота" за місцем базування його підрозділу.

Під час обшуків у затриманого вилучено "флешку" з таємною інформацією, яку він мав передати до ФСБ. Також виявлено два телефони, з яких агент контактував з куратором.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганської області.

Слідчі СБУ в Миколаївській області вручили йому підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.